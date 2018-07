Ist der Urlaub wohlverdient?

Wie lang dauert der maximal erholsame Urlaub? Zwischen elf und 14 Tagen, sagen Experten – zu kurz, sagen viele Urlauber. Uneinigkeit auch über das Thema Nachrichtenlesen im Urlaub: Die einen hindert der ständige Kontrollblick am Entspannen, die anderen beruhigen nur laufende Meldungen, die Welt stehe noch.



So hilfreich elektronische Abwesenheitsassistenten, so interessant sind die darin gewählten Formulierungen: Nachrichten weder heute noch nach der Rückkehr zu lesen oder aber umgehend zu antworten. Oder – Achtung, Sprechblase – auf den aktuell „eingeschränkten Zugriff“ auf Mails zu verweisen.



Das ist eine Möglichkeit zu sagen: „Natürlich schaue ich permanent, aber ich antworte nur Menschen, die mir wichtig sind.“

Könnte nicht auch reichen: „Ich befinde mich im Urlaub“? Ob man „wohlverdient“ dazuschreibt, muss man sich halt überlegen.

In den Sprechblasen spürt Michael Köttritsch, Leiter des Ressorts "Management & Karriere" in der "Presse", wöchentlich Worthülsen und Phrasen des Managersprechs auf und nach.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)