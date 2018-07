Diese drei Punkte hemmen die Digitalisierung in Österreich

Allmählich freundet man sich mit der Digitalisierung an. Das ist der Eindruck der Cornerstone-Befragung Future Culture 2018 von 392 Unternehmen. Doch es gibt Hemmnisse, die von Land zu Land variieren.

Hemmnis Nummer eins ist in Deutschland und Österreich dasselbe: Widerstand gegen Veränderungen. Die Schweizer klagen über mangelndes Umsetzungs-Know-how.

Hemmnis Nummer zwei sind in Deutschland klischeefern fehlende interne Innovationen. In Österreich sind es veraltete IT-Systeme, in der Schweiz (Überraschung) Geldmangel.

Hemmnis Nummer drei sind in Deutschland alte IT-Systeme, in Österreich Geldmangel und in der Schweiz doch Widerstand gegenüber Veränderungen. Fazit: Die Schweizer sind am aufgeschlossensten, Österreich braucht neue IT und Deutschland Innovationen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2018)