In 5 Schritten zur perfekten Rede

„Wenn Sie, ahh, vom Hauptbahnhof in München... mit 10 Minuten...“, beginnt Edmund Stoiber sein legendäres gesprochenes Desaster zum Flughafenzug in Bayern. Gerade vermeintliche Profis hauen bei ihren Auftritten gern einmal daneben. In den meisten Fällen ein Problem der Vorbereitung.

Damit Ihnen das künftig nicht mehr passiert, geht´s heute um die 100-Prozent-50-Prozent-Regel für echte Präsenz auf der Bühne. Und das ist damit gemeint: Geben Sie alles in der Vorbereitung! Und wenn dann der Moment gekommen ist und Sie dran sind, starten Sie locker – gemütlich mit Halbgas. Schließlich brauchen Sie Richtung Höhepunkt Luft nach oben in Intensität, Stimme, Tonfall und Energie.

ACHTUNG: Das heißt in keinem Fall, dass Sie völlig teilnahmslos und gelangweilt auf der Bühne herumhängen sollen. Es heißt viel mehr, dass Sie richtig viel Zeit, Kreativität und Gedanken in die Vorbereitung stecken sollen. Der Opener selbst ist ohnehin ein Kunstwerk – aber dazu ein anderes Mal.

So bereiten Sie sich auf wichtige Auftritte vor

1) Setting checken. Wer hört mir zu – Bierzelt oder Audimax? Sammeln Sie möglichst viele Informationen über ihr Publikum. Auch wo sie im Programm eingebettet sind ist durchaus relevant. Was war zuvor dran, welcher Programmpunkt kommt nach mir? Wieviel Zeit habe ich.

2) Themen sammeln. Ich habe dazu immer einen Stapel Post-its und einen großen Bogen Papier. Ich schreibe mir zunächst die großen Themen, dann Stichworte und diverse Assoziationen auf die Zettel und klebe sie unsortiert auf. Im nächsten Schritt finde ich eine passende Reihenfolge und gruppiere die Zettel in die einzelnen Blöcke. Das ist der magische Moment in dem sie ihre gesamte Erzählung entwickeln. Einen Spannungsbogen planen und sich mit der Kernaussage plagen, bis sie sitzt. Zu Spannungsbogen, Metaphern und sogenannten Loops gibt´s demnächst einen eigenen Beitrag.

3) Üben. Also ich habe in neun von zehn Auftritten keinen fix fertigen Text, die Themenblöcke aber sehr klar vor mir. So passiert es, dass ich einen Talk nach dem fünften oder sechsten Probedurchgang praktisch immer wortgleich vortrage. Und da kommt sie, diese 100-prozentige Sicherheit – ein gutes Gefühl am Abend davor.

4) Aktiviertheit und Präsenz: Am Ziel sind sie, wenn sie ihre Auftritte richtig genießen können. Um mich wohlzufühlen, gehe ich in der Vorbereitung vor Ort kurz in mich und erzeuge ein Bild, in dem ich Gastgeber bin. In einer Umgebung, in der ich mich sicher und wohl fühle. (Bei mir ist das z.B. zu Hause in der Küche.) Betrete ich dann den Raum, breite ich unter allen, die gekommen sind den gleichen Holzboden aus meiner Küche aus. Ich spüre mein Geschirrtuch über der Schulter und weiß, dass das Menü richtig gut ist. Und alle da vorne sind plötzlich meine lieben Gäste.

5) 50 Prozent! Und genau dann kommt dieses Gefühl der Sicherheit. Ich muss nicht Vollgas geben. Ich weiß, dass ich genau jetzt dran bin, dass ich etwas Wichtiges zu erzählen habe, und dass meine Gäste hier sind, weil sie es von mir hören wollen. Prost Mahlzeit.

Zusammengefasst: Erkennen sie, was bereits alles ein „Auftritt“ ist. Nehmen sie sich Zeit für die Vorbereitung. Seien sie ganz bei sich wenn´s losgeht und verzaubern sie ihre lieben Gäste mit ihrem Menü an Themen, Thesen und Episoden.

Nächste Woche geht´s um einen gelungenen Einstieg: So funktioniert der Opener.

Give it a try! Why not? Might be amazing!

Viel Erfolg!

Paul Glück