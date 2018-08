Können Sie Wahrheit und Lüge trennen?

"Wer Erfolg haben will, darf es mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen." Das ist wohl eine weit verbreitete Annahme, immerhin hört man ständig von Schwindeleien, Lügen, Falschmeldungen und Fake-News.

Nach den Beobachtungen des Münchner Rhetorik-Profis Jürgen Rixgens ist dem Publikum im Alltag immer öfter die Fähigkeit abhandengekommen, zu differenzieren. Die Empfänger liessen zu, dass in großem Ausmaß gelogen wird. „Das beginnt bereits mit dem Unterschied zwischen Fakten und Meinungen. Fakten sind nachprüfbar und objektiv - und können deshalb als wahr oder falsch bezeichnet werden. Meinungen dagegen sind Interpretationen und die sind per se subjektiv.“

Zudem spiele der Zuhörer ebenfalls eine Rolle, wenn er dem Bestätigungsfehler aufsitze (siehe die Serie "Lassen Sie sich nicht manipulieren"). Dass heißt, wir hören, was wir hören wollen.

Lügen-Detektor: So trennen Sie Wahrheit und Lüge

1. Wichtig ist, kritisch zu prüfen und zu hinterfragen, was wir hören und lesen.

2. Vorsicht bei Nachrichten, die die eigene Meinung bestärken: Wir glauben zu gern, was unseren Vorstellungen und unserer Glaubenswelt entspricht.

3. Quellenprüfung: Woher genau stammt diese Nachricht? Welche Interessen stecken dahinter?

4. Qui bono: Also wem nutzt diese Information und wer hat etwas davon?

5. Handelt es sich um eine Meinung oder um Fakten?

Diese fünf Punkte helfen dabei, Lügen zu erkennen.