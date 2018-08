Digitalisierung: Bilde dich selbst

Die Digitalisierung - sie ist in aller Munde. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, sind im Informationszeitalter. Man spricht über die digitale Währung Bitcoin, investiert, spekuliert... Wenn man nur wüsste, wie die Technologie dahinter funktioniert. Es gibt Mittel und Wege.

Onlinekurs zur Blockchain-Technologie

Ein kostenloser Onlinekurs zur Blockchain-Technologie zog diesen Sommer Tausende in den Bann. Blockchain ist die Technologie hinter Bitcoin. Mehr als 9400 Personen nahmen am zweiwöchigen Kompaktkurs des deutschen Hasso-Plattner-Instituts (HPI) über das Internet teil. Eine kostenlose Registrierung genügte. Für einen erfolgreichen Abschluss mussten freilich Zeit und Lernaufwand investiert werden. Wer die Lehrvideos, Selbsttests, Hausaufgaben und Prüfungen erfolgreich bewältigte, erhielt einen Leistungsnachweis. 2.400 Teilnehmer freuten sich darüber. Auch nach dem offiziellen Ende des Sommerkurses können Interessierte die Inhalte im Selbststudium weiterhin nutzen.

Gratis studieren bei Harvard und Co.

Mittlerweile werden Myriaden von Onlinekursen angeboten. Für zahlreiche Teilnehmer, und vollkommen kostenlos - erst am Ende des Kurses obliegt es einem, ob man für die Austellung eines Zertifikats (etwa von Harvard für 49 US-Dollar) bezahlen möchte. Wie zahlreiche renommierte Universitäten bietet auch Harvard Onlinekurse an, sogenannte MOOC (Massive Open Online Courses). Anmeldung hier. Beispielsweise gibt es den Kurs "Data Science: Visualization". Gratis. Gute Englischkenntnisse sind empfohlen.

Österreichische Plattform - Onlinekurse der TU

Keine Sorge, es gibt auch deutschsprachige Onlinekurse, in denen Sie sich alles zum Thema Digitalisierung erarbeiten können. Seit März 2018 gibt es etwa von den drei TU Austria-Universitäten drei kostenlose Online-Kurse in den Fächern Mathematik, Mechanik und Informatik/Programmieren. Diese Kurse finden Sie bei iMooX. Ende 2013 von der Karl-Franzens-Universität Graz und der Technischen Universität Graz gegründet, wirbt die Lernplattform iMooX um um Lernwillige: "Auf iMooX werden freie Online-Kurse zu unterschiedlichen Themen angeboten, die allen Interessenten kostenlos, zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung stehen. Unser Ziel ist, universitäre und allgemeine Inhalte einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen und möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden."

Ein hehres Ziel, universitäre Inhalte sehr vielen Interessierten zugänglich zu machen - und dank der Digitalisierung auch ein realisierbares. Wenn Sie mehr zu einem bestimmten Thema erfahren möchten, finden Sie bestimmt einen Lehrer in den Weiten des www.

Spannende Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie auch auf "Die Presse", beim Terminkalender "The Place to be".

Eine Programmiersprache lernen

"Hallo Welt" - die Ausgabe dieses kleinen Sätzchens ist oft das erste, was Neulinge beim Einstieg in eine Programmiersprache lernen. Es soll auf einfache Weise die Bestandteile eines vollständiges Programmes zeigen. Gerade wenn Sie ein blutiger Anfänger sind, finden Sie im Netz zahlreiche Plattformen, die Ihnen helfen, das Programmieren zu erlernen.

Codecadamy zählt zu den bekanntesten Plattformen zum Lernen von Programmiersprachen – darunter Ruby, Python, jQuery. Die Grundversion ist kostenlos.

Nehmen wir an, Sie wollen HTML lernen, die Hypertext Markup Language - zwar keine Programmiersprache, sondern eine Auszeichnungssprache, aber alle Seiten im World Wide Web basieren darauf: Sie sehen dann drei Fenster vor sich - ganz links die Anweisungen (nächster Schritt/Tipps), in der Mitte das Fenster, in dem Sie den Code eingeben - und rechts sehen Sie die Ausgabe, also direkt das, was der Code bewirkt.





Coursera erstellt selbst keine Kurse. Sämtliche Inhalte werden von Partneruniversitäten erstellt und auf Coursera unentgeltlich angeboten. Für offizielle Zertifikate mit Identitätsüberprüfung wird ein Entgelt erhoben.

Die Khan Academy ist eine nicht-kommerzielle Website mit Lehrmaterial. Sie enthält über 4000 Lehrfilme zu Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte und Wirtschaft. Bill Gates äußerte sich positiv über diese Lernplattform, deren Motto "eine erstklassige und kostenlose Bildung für weltweit jeden" ist. Engagierte Freiwillige haben schon viele der Videos und Übungen auf Deutsch übersetzt.

Udacity ist eine private Online-Akademie. Einige Kurse sind kostenlos, andere kosten wiederum viele hundert Euro.

Aus informierten Kreisen heißt es zum Stichwort "Bilde dich selbst" wie folgt: "Das ist der Alltag für die meisten in der IT-Branche. An der Universität lernt man zwar die Grundlagen, aber um das Programmieren wirklich zu meistern, müssen Stunden über Stunden an eigener Arbeit investiert werden."

Ein Faible für Videos

In den weiten des Internet gibt es eine weitere Möglichkeit, sich zu bilden: Videos. Besonders die Plattform Ted ist äußerst populär - Sprecher geben ihr Wissen zu den verschiedensten Themen weiter, viele Vorträge sind auch auf Deutsch verfügbar. Manch Lernwillige haben sich sogar vorgenommen: "Kein Tag ohne Ted-Vortrag".

Auch auf der Video-Plattform Youtube findet man seriöse Videos. Jede Minute werden dort 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Mittlerweile gibt es dort Millionen hilfreicher Video-Tutorials.

Ein Geheimtipp

Zu guter Letzt ein Geheimtipp: Vergessen Sie nicht auf die Gutenberg-Galaxie. Gedruckte Bücher beinhalten immer noch wertvolle und sorgfältig zusammengestellte Informationen, um die Digitalisierung besser zu verstehen und weiterhin bleibt folgendes wahr: Lesen bildet.