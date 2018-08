Wie Sie zum Alpha im Raum werden

"Also hallo, ich bin der Paul und ich freu mich sehr, dass ich heute..."

SSSSCHNAUUUUZEEEEEEE!!!

Wenn sie die ohnehin überschaubare Chance wahren möchten, dass man ihnen aufmerksam zuhört, beginnen sie nicht mit einer Lüge. Sein sie ehrlich. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar – sagt schon Ingeborg Bachmann. Freuen sie sich wirklich? Haben sie nicht eher Absichten, Ziele und ein wenig nervös sind sie auch...? Der Opener ist die halbe Miete. Er ist die obere Kerbe in ihrem Spannungsbogen.

Hier ein paar essentielle Tipps für einen gelungenen Einstieg:

Sie sind die Chefin hier – so werden Sie zum Alpha im Raum

Erobern Sie den Raum. Definieren das Setting. Sagen Sie, wie Sie es haben möchten. Wenn Sie dran sind, geben Sie sich zu erkennen. Das funktioniert zum Beispiel so:

„Könnten wir das Licht da hinten bitte dimmen – das ist mir zu hell.“

„Möchten Sie den Kaffee noch austrinken oder starten wir direkt?“

„In über 5000 Vorträgen habe ich gelernt: Entspannt merkt man sich mehr. Macht es euch gemütlich. ... Atmen hilft da angeblich auch...“

Es ist auch hilfreich (klar haben wir das alle schon gesehen, aber es wirkt) sich die Ärmel hoch zu krempeln, ein Sakko auszuziehen, sich auf einer Bühne selbst bequem hinzusetzen.

Stellen Sie sich nicht vor!

Wo immer möglich, lassen Sie sich durch einen Moderator, die vorangegangene Sprecherin oder jene Person, die Sie eingeladen hat, vorstellen. Und zwar genau so, wie Sie an diesem Tag zu diesem Anlass vorgestellt werden wollen. Schreiben Sie den Text über Ihre Stärken und Ihr Angebot selbst. Das wirkt im ersten Moment ungewohnt. Jedoch das sind Sie und das ist gut so. In etwa „Paul Glück ist Coach und Berater für Public Relations und Öffentliche Auftritte. Seine erste Ministerrede hat er mit 16 geschrieben, heute berät er xxx... sein Ansatz/seine Stärken/sein Geheimnis...“

Wenn niemand da ist, um Sie anzumoderieren, gehen Sie davon aus, dass niemand gekommen ist, um einer völlig fremden Person zuzuhören. Auch da gilt: starten Sie mit dem Thema. Geben Sie ihrem Publikum nicht die Chance, bereits in den ersten 20 Sekunden in die Feinheiten des Wochenendeinkaufs abzutauchen.

Holen möglichst viele an Bord

Stark vereinfacht sitzen in Ihrem Publikum immer Inspirierte, Wichtigmacher und Besorgte. Achten Sie darauf, die Haltungen/Stimmungen gleich in den ersten Sätzen zu reflektieren. Ein gelungener Opener braucht daher drei Elemente:

„Wie geil ist das denn!“ „Du wusstest es eh schon – so funktioniert´s!“ „Klar helfen wir auch denen, die´s nicht glauben wollen.“

Zum Beispiel so:

"Oft verändert ein Buchstabe die Message komplett – das ist mitunter richtig lustig. Da fällt mir ein Beispiel ein..." "Es ist Ihnen ja absolut klar, dass Sie mit dem richtigen Einstieg die Hälfte der Arbeit bereits gemacht haben." "Manche Menschen sind ein wenig skeptisch – der Start ist eine große Überwindung – vertrauen Sie auf diese paar einfachen Tipps und schon laufen auch Ihre Auftritte viel besser.“

Got it? Das gibt es auch erheblich komplexer – fürs Erste ist jetzt das eine feine Aufgabe.

Long Story Short: Ihr Opener kann mit Ihrem Thema eng verbunden sein, er kann sehr lustig sein, er kann Ihrem Publikum Gänsehaut bringen. Alles ok. Wichtig ist bloß, dass sie durch den Opener

zeigen und sagen, wo es nun langgeht Ihr Publikum auf Schiene bringen selbst beginnen, die Aufmerksamkeit und Ihren Mut zu genießen.

Nächste Woche geht´s um den Spannungsbogen: Schicken Sie ihre Heldin/Ihre Idee auf die Reise.

Give it a try! Why not? Might be amazing!

Viel Erfolg!

Paul Glück