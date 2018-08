Packend erzählen: Wie Sie Helden auf die Reise schicken

15 Minutes of Fame. Sie haben lange um diesen Moment gekämpft und bekommen nun Ihren Auftritt. So bleiben Sie jetzt für 15, 20 oder 60 Minuten spannend.

Die Herausforderung: Sie haben ein klares Bild davon, was in Ihrem Auftritt alles abgehandelt werden muss. Das sind dann gut und gerne

19 Statistiken

21 Geheimnisse

Eine Menge von Dingen, die Ihnen im Moment wichtig erscheinen.

Als echter Profi schreiben Sie 20 bis 45 Powerpoint-Slides – nur Text wohlgemerkt – und lesen die dann vor. Sie sind dann voll aufs Vorlesen fokussiert – und dann passiert´s: Ihr Blick schweift vom 23. Moderationskärtchen ab und scannt das Publikum. In einem Wimpernschlag erkennen Sie die Erste die, Kinn auf der Brust, sanft entschlummert ist.

Retten, was zu retten ist

Um das zu retten müssen Sie sich schon ausziehen oder die Bühne in Brand setzen. Oder Sie nehmen sich ein paar kleine Tricks zu Herzen, wie etwa...

Das Konzept: Seit den alten Griechen funktionieren Stories entlang klar definierter Phasen. Vom alten Odysseus über Dorothy im Zauberer von Oz bis zu Sergeant McClane in Stirb Langsam 1 bis 13. Gute Stories erzählen über die Reise einer Heldin/eines Helden. In Ihrem Fall sind das Sie, ist es eine Idee oder jemand, den zu würdigen Sie sich vorgenommen haben. Und was oft zufällig wirkt hat durchaus Methode:

Wir starten mit Höhepunkt Nummer eins: Der starke Einstieg

Vergangene Woche habe ich über Struktur und Elemente eines professionellen Openers geschrieben. Hier noch mal das wichtigste:

Gute Einstiege sind zum Beispiel

Ein garantierter Lacher: Ein Witz, ein Beispiel aus dem Alltag, das funktioniert

Ein Informationsdefizit – sprich ein „klar können auch Sie in drei einfachen Schritten Ihre Auftritte in kurzer Zeit verbessern... aber dazu später.“

Ein Schocker: ein emotionales Intro, das bei möglichst allen in Deinem Publikum unter die Haut geht.

Die Einladung an möglichst Viele die Mindsets etc. wie gesagt im letzten Artikel.

Machen wir Stoff

Sie haben mit dem Opener Ihr Publikum jetzt an Bord. Alle sind neugierig. Nun schicken Sie Ihre Idee oder die Heldin Ihrer Geschichte auf die Reise. Hier argumentieren Sie Ihren Standpunkt. Nützen Sie Zahlen, Zitate, persönliche Geschichten und bereiten so Ihr Publikum auf den nächsten Schritt vor. Wie dieser Storytelling-Teil funktioniert erkläre ich nächste oder übernächste Woche.





Give it a try! Why not? Might be amazing!

Viel Erfolg!

Paul Glück