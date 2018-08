Storytelling: Die Geschichte muss ein Knaller sein

Ging es das letzte Mal um den Einstieg und den Übergang in den elaborierten Teil Ihres Auftritts, beschäftigen wir uns heute mit dem Storytelling – das Fleisch, die G´schicht – der eigentliche Stoff.

Zuerst: Woher kommen die Zuhörer, wohin schicke ich sie?

Es ist hilfreich, sich über das mögliche Mindset und die erwartbare Stimmung im Publikum Gedanken zu machen. Ist es müde, möchte ich es erfrischt und munter entlassen. Ist es ratlos, möchte ich einen echten Einblick geben. Ist es ungläubig, misstrauisch und demotiviert... etc.

Diese Reise läuft in guten Reden über Bilder und Geschichten. Und zwar solche, die den Übergang vom einen zum anderen Zustand nachvollziehen und das gewählte Thema dabei spannend und aus vielen Perspektiven aufbauen.

So funktioniert´s:

Flipchart her, Post its und einen Kuli. Ein intensives Brainstroming – schreiben Sie alle Ihre Ideen auf, kleine Recherchen, Zitate, Anekdoten Ordnen Sie die Post its in die passende Reihenfolge für den Aufbau dieses Teils Ihrer Rede. Ergänzen Sie, streichen Sie – bis die Geschichte mit all Ihren G´schichtln wirklich läuft – und zwar ganz bewusst in Ihre Richtung. Schreiben Sie Ihren Text – hin bis zum dramatischen Höhepunkt – dem ultimativen Lernmoment für Ihr Publikum.

Der dramatische Höhepunkt

Sie waren jetzt unterhaltsam, charmant, kreativ, überzeugend und langsam beginnt die Konzentration zu bröckeln. Nicht noch zwei kleine Bringer, sondern „DER KNALLER“ ist jetzt dran. Dieser Höhepunkt ist das, was Sie Ihrem Publikum für lange Zeit ins Gedächtnis hämmern wollen.

Ihr Geheimnis

Das Killer-Feature Ihres Produkts

Ihre Botschaft vor der Kampfabstimmung

Und wie man so etwas gut formuliert, erkläre ich im nächsten Durchgang!

Nächste Woche geht´s um die Kernbotschaft.

Give it a try! Why not? Might be amazing! Read more in my next „Sunday Brainer“.

Viel Erfolg!

Paul Glück