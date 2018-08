Suchanzeigen für Jobs in Künstliche-Intelligenz-Branche verdoppelt

Vom Silicon Valley bis zur Wall Street steigt die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das begrenztes Reservoir an Talenten hat aussichtsreichen Kandidaten ermöglicht, einen hohen Preis für ihre Fähigkeiten zu verlangen.

Die Anzahl der Stellenanzeigen mit den Begriffen "künstliche Intelligenz" oder "maschinelles Lernen" hat sich seit 2015 verdoppelt, berichtet die globale Jobbörse Indeed.com, und potenzielle Mitarbeiter wenden sich ihnen zunehmend zu. Die Sucheinträge für Positionen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen sind in den letzten drei Jahren um 182 Prozent gestiegen. Aber mehr Jobsuchen bedeuten nicht unbedingt qualifiziertere Bewerber - die Branchen haben Probleme, ausreichend qualifizierte Kandidaten zu finden.

Unterdessen können die lukrativen Gehälter, die auf öffentlichen Plattformen wie Indeed.com angeboten werden, blass aussehen im Vergleich zu den super bezahlten Jobs, die direkt oder über Headhunter besetzt werden - Jobs, die auch riesige Boni und Aktienoptionen beinhalten können.

"Da die KI-Entwicklung und -Anwendung branchenübergreifend zunimmt, wird es wahrscheinlich mehr Wettbewerb um diese Talente geben", sagt Raj Mukherjee, Senior Vice President Produkte bei Indeed. "Das könnte Grund zur Sorge für Arbeitgeber sein, die nach Mitarbeitern mit KI-Kenntnissen suchen, da diese Arbeitsplätze hochqualifizierte Arbeitskräfte mit Erfahrung in der Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinellem Lernen und Datenwissenschaft erfordern."

New York City im Fokus

Indeed.com hat nach eigenen Angaben Millionen von öffentlichen Stellenanzeigen in den USA von Juni 2015 bis Juni 2018 analysiert. Der Bericht ermittelte Stellenbezeichnungen, bei denen mehr als 20 Prozent der Online-Postings "künstliche Intelligenz" oder "maschinelles Lernen" in der Beschreibung aufführten und leitete Informationen über Gehalt und Standort ab.

Wer nach KI Ausschau hält, sollte seinen Blick auf New York richten, heißt es in dem Bericht. Überraschenderweise weist New York - nicht San Francisco - den höchsten Prozentsatz an Stellen im Bereich KI- und maschinellem Lernen in einem einzigen Großraum auf, mit mehr als elf Prozent der nationalen Stellenanzeigen.

Laut einem aktuellen Glassdoor-Bericht hat der Technologiesektor in den letzten vier Jahren die am höchsten bezahlten Jobs in den USA geboten. Unternehmen wie Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Facebook Inc. und Uber Technologies Inc. zahlen schon seit langem exzellente Gehälter an hochgradig fachspezifische Kandidaten mit Fähigkeiten im maschinellen Lernen.

Diese Konzerne können den Kandidaten Gehälter und Aktienoptionen anbieten, die laut Bloomberg Businessweek 300.000 Dollar übersteigen. Jetzt locken andere Branchen, einschließlich Finanzen und Gesundheitsvorsorge, mit saftigen Vergütungspaketen, um KI-Talente anzuziehen. Unternehmen zahlen in der Regel sechsstellige Gehälter, um Arbeitskräfte aus einem begrenzten Pool qualifizierter Kandidaten zu gewinnen.

Auf die höchste durchschnittliche Bezahlung im Bereich KI und maschinelles Lernen kamen in diesem Jahr Analytik-Direktoren mit 140.837 Dollar, laut dem Indeed.com-Bericht, der das durchschnittliche Gehalt durch eine Analyse von Zehntausenden von öffentlichen Stellenangeboten, die explizite Lohninformationen enthielten, ermittelte. Öffentlich ausgeschriebene Stellen für leitende Wissenschaftler, Ingenieure für maschinelles Lernen, Computer-Vision-Ingenieure und Datenwissenschaftler hatten ebenfalls sehr konkurrenzfähige Gehälter, wobei der niedrigste Durchschnittslohn weit über 130.000 Dollar lag. Und diese Arbeitsplätze bieten bis zu 30.000 Dollar zusätzlich, wenn sie sich in New York oder im Silicon Valley befinden.

Die Berechnungen von Indeed.com berücksichtigen keine Mitarbeiterboni, Aktienoptionen oder Provisionen, die das Jahreseinkommen deutlich erhöhen können.

"Die Industrie muss kreativ sein, um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu lösen. Ein Weg, dies zu tun, besteht darin, Arbeitssuchende mit nicht-traditionellem Hintergrund zu umwerben oder sie bei der Arbeit auszubilden", sagt Mukherjee. "Da Unternehmen weiterhin KI-Lösungen übernehmen oder hausinterne Fähigkeiten entwickeln, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage der Arbeitgeber nach diesen Kompetenzen weiter steigen wird."

