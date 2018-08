Halten Sie sich für schlau? LKW-Verkehr

Max Mustermann hat seit einigen Jahren eine neue Bleibe. Zu Beginn fuhr jede siebte Minute ein LKW an seinem Haus vorbei. Der LKW-Verkehr nahm jedes Jahr um zehn Prozent zu. Jetzt fahren schon doppelt so viele LKW an Mustermanns Haus vorbei wie beim Einzug. Wie lange wohnt er schon in seinem neuen Haus?

Wie lange wohnt Mustermann schon im Haus?

Lösung

Max Mustermann wohnt im achten Jahr in seinem Haus. Im ersten Jahr fuhren 100 Prozent LKW an seiner Bleibe vorbei. Im zweiten dann 110 Prozent. Im achten Jahr werden die 200 Prozent überschritten, der Verkehr hat sich dann verdoppelt.

