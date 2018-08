“Ich mache Softwareentwickler fit für ihren Traumjob!”

Ramon Lopez, gebürtiger Vorarlberger und Absolvent der TU Wien, hat eine Nische ausgemacht. Er bringt IT-Ingenieuren neben wichtigen Tricks und Kniffen zum Programmieren auch die viel geschätzten "Soft Skills" bei. Das ist vor allem in großen Konzernen ein Thema, deren Ingenieure aus allen Ecken der Welt stammen. So sprang Lopez selbst von seinem Arbeitsplatz bei CISCO in Wien über den großen Teich, kam zu Amazon in Vancouver, Kanada.



Selbstständigkeit und Direktheit

Lopez fand sich in der neuen Umgebung rasch zurecht, doch für viele IT-Fachkräfte ist die Umstellung schwer. Viele Ingenieure aus anderen Teilen der Welt erhalten in nordamerikanischen Unternehmen einen Job und müssen sich daraufhin in ein neues Team einfinden.

Die ersten Schritte fallen schwer, oft hält die Scheu einen zurück. Menschen aus dem asiatischen Kulturraum scheitern zuweilen an den Themen Selbstständigkeit und Direktheit. "Sie sollen dazu ermutigt werden, Fragen zu stellen und auch selbstständig Entscheidungen zu treffen", erklärt Lopez einen Eckpfeiler seiner Coaching-Strategie. In Hinblick auf Europäer meint der 27-Jährige, dass diese "den Hang haben sehr offen und direkt zu sein, was bei den Kanadiern manchmal zu viel des Guten ist".

Hier hilft Lopez, er ist überzeugt, dass er "Softwareentwickler fit für ihren Traumjob macht". Sein Youtube-Kanal "Success in Tech" entstand aus einem Hobbyprojekt und der Liebe zu Film und Videoschnitt.





Heute hat der Kanal bereits über 21.000 Abonnenten, die Videos weisen 4 Millionen Minuten Watchtime auf. Im folgenden Wordrap antwortet Lopez auf die Stichworte:

Idee

Eine Education Platform für angehende Softwareentwickler und langjährige Profis. Schwerpunkte: Bewerbungsprozess, Karriereentwicklung, Work Life Balance. Verpackt in moderne ansprechende YouTube-Videos und Offline-Workshops.

Hürden

Starten! Eine Routine aufzubauen und regelmäßig Videos produzieren an verschiedenen Locations. Effizient werden im Videoschnitt. Ramon Lopez, Coach für Softwareentwickler. – lopez

Fehler

Zu viel Zeit mit 1:1 Coaching verblockt. Kreativität litt darunter. YouTube Erfolg hängt von regelmäßigen Content ab!

Ziel

Größeres Publikum, höhere Qualität bei Videos, Video-Sponsoren gewinnen.