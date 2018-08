Kurz und prägnant: Wie man eine Kernbotschaft formuliert

Die Kernbotschaft. Der Lerninhalt. Die Ansage. Die G´schicht soll unser heutiges Thema sein. Wir sind jetzt so richtig in Fahrt. Ein Opener hat die Willigen weiter motiviert, und die Schlafenden erweckt. Das Storytelling in der Mitte hat den Boden aufbereitet. Wir sind im Spannungsbogen dort, wo wir hinwollten. Nun kommt der Bringer.

Vom Überblick ins Detail: Wie Sie Ihr Publikum zur Kernaussage, dem Produkt, dem Aufruf hinleiten, könnte in etwa so klingen:

Das Thema: „Was ich Ihnen hier heute mitgebracht habe, wird die Art und Weise, wie Sie vor anderen Menschen sprechen verändern.“ Inhalte & Begriffe: „Sie lernen, wie Sie präsent und überzeugend auftreten. Sie bekommen Einblicke in hypnorhetorische Sprachmuster mit denen Sie Ihr Publikum auf Ihr Thema fokussieren. Sie bekommen einen ganzen Werkzeugkasten voll Metaphern und Stilfiguren mit, die Ihren Auftritt einprägsam machen." Der Weg – früher, jetzt, in Zukunft: „Sie wissen genau, wie sich das Lampenfieber damals angefühlt hat. Und wenn all das, was Sie künftig vor Publikum – egal ob der Familienrat, das Projektteam oder die Aktionärsversammlung – verstanden und angenommen wird. Werden Sie effizienter, Sie strahlen als Persönlichkeit und Sie fühlen sich dabei auch noch sauwohl.“ Das Ding: „,Kein Bild sagt mehr als 1.000 Worte' ist kein Rhetorikseminar, sondern der Dooropener in ein neues Leben.“

Die Kernbotschaft ist im Idealfall nicht bloß ein markiger Sager sondern, ein eigenes Element Ihres Auftritts. Wie in einem Trichter beginnen Sie auslandend breit und gehen dann ins Detail. Dabei erklären Sie die Inhalte und Begriffe, Sie erklären, was das neue Ding im Vergleich zu früher besser macht und dann kommt der Sager, der Name des Produkts, das Killer-Feature.

Ein Tipp: Punkt 4 – „Das Ding“ – ist knapp zu halten. So, dass es im besten Fall der Sager ist, den Ihre Gäste abends zuhause erzählen oder das Zitat, dass die Ö1-Redaktion fürs Mittagsjournal übernimmt. (So ein Zitat – oder O-Ton im Radiosprech – ist praktisch nie länger als 15-20 Sekunden – sie schaffen´s in 10;-)

Nächste Woche geht´s um das Ende ohne Schrecken.

Give it a try! Why not? Might be amazing!

Viel Erfolg!

Paul Glück