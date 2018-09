Ist der gläserne der gesündere Mensch?

Gesündere Menschen sind nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen, sondern auch ein Anliegen der Arbeitgeber. In Stegersbach treffen sich hochrangige Vertreter aus der Gesundheitsbranche, um unter anderem „Digitale Disruption im Gesundheitswesen: Ist der gläserne Mensch durch personalisierte Versorgung auch der gesündere Mensch?“ zum Thema zu machen.

Am 26. und 27. September werden diese Themen in sechs Arbeitskreisen und 36 Themenworkshops behandelt. Diskutiert wird auch die Frage, wie disruptive Innovation Schritt für Schritt Branche um Branche verändert. Markus Petzl, Gründer von Disruptive, beyond your strategy & brand wird dazu die Keynote halten. In einer weiteren Keynote spricht Bart de Witte von IBM Deutschland über „Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen: Gegenwart und Zukunft.“

Breites Themenfeld

Ein weiteres großes Thema sind – sehr aktuell – auch Fragen rund um das österreichische Gesundheitssystem. So wird sich am zweiten Kongresstag eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Fit in die Zukunft durch die richtigen Maßnahmen! Was gehört reformiert, wo können Ausgaben optimiert und wo muss im Gesundheitssystem investiert werden?“ auseinandersetzen.