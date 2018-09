Gedankenkarussell: Das Grübeln hat ein Ende

Jeder kennt ihn, den Selbstzweifel vor wichtigen Terminen. „Schaffe ich das?“, „Bin ich gut vorbereitet?" - Fragen, die uns andauernd im Kopf herumgehen. Psychologin Christa Schirl hat fünf hilfreiche Tipps, wie wir Herr über unsere Gedanken werden und das Gedankenkarussell stoppen. Grundidee: Die Gedanken an das Scheitern abzustellen, indem wir sie auf das Können richten.

Distanz

Der 3-er Schritt hilft, Distanz zu schaffen. Tritt ein negativer Gedanke auf, denken Sie an diese drei Fragen: Welchen Geruch, welche Farbe hat der Gedanke und aus welcher Richtung kommt er? Auch wenn diese Methode auf den ersten Blick keinen Sinn zu machen scheint, hilft sie, sich vom negativen Gedanken distanzieren.

Fokus aufs hier und jetzt

Die 5-4-3-2-1-Übung stoppt ebenfalls das Gedankenkarussell. Mit jeder Zahl beschäftigen Sie sich mit Dingen in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Halten Sie Ausschau nach fünf Dingen mit einer bestimmten Farbe. Hören Sie vier verschiedene Geräusche. Riechen Sie drei unterschiedliche Gerüche. Berühren Sie zwei Dinge. Schmecken Sie einen Gegenstand. So kommen Sie zurück ins Hier und Jetzt.

Wohlbefinden

Das Wohlfühl-ABC bringt Ihnen in beängstigenden oder verunsichernden Situationen das Wohlbefinden zurück. Suchen Sie sich einen Buchstaben des Alphabets aus. Nun denken Sie an Dinge, die in Ihnen Freude auslösen und die mit diesem Buchstaben beginnen. Durch die Beschäftigung mit positiven Gedanken wird der negative Ursprungsgedanke verdrängt.

Ablenkung

Plagt Sie das Gedankenkarussell öfter, versuchen Sie es doch mit vorgefertigten Notfall-Strategien. Sie können ein Lied auswendig lernen oder Quizkarten vorbereiten, mit denen Sie sich im Ernstfall beschäftigen. Hauptsache, es lenkt Sie ab.

Gedanken umstrukturieren

Wandeln Sie jeden negativen Gedanken in einen positiven. Unsere Gedanken nämlich manipulierbar: Wir können uns selbst einreden, alles zu schaffen.