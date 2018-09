Es ist ein gewaltiges Potenzial, das sich Arbeitgeber entgehen lassen, wenn sie Jobsuchende wegen ihres Alters, Geschlechts oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Behinderung, sexuellen Orientierung oder Religion im Bewerbungsprozess nicht wahrnehmen. Dem will die Fairversity-Karrieremesse für Diversity-Management am 9. Oktober im Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien unter dem Motto „Vielfalt. Kompetenz. Potenzial“ entgegenwirken. Ihr Ziel ist, Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen an einem Ort zusammenzuführen.

Als Keynote-Speaker wird der Philosoph Konrad Paul Liessmann einen Vortrag unter dem Titel „Einfalt in der Vielfalt. Über Diversität und die Zukunft der Arbeit“ halten.

www.fairversity.at



("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)