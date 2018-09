Vertrauen ist besser – und gefährlich

Ann-Marie Nienaber ist Professorin für Human Resource Management and Organizational Behaviour am Centre for Trust, Peace and Social Relations der britischen Coventry University. Sie ist eine der Referentinnen bei der „Woche der Wirksamkeit – Inspiration für Leadership und Wandel“ von 22. bis 25. Oktober im Kardinal-König-Haus in Wien.www.wochederwirksamkeit.at