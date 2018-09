Amuse Bouche Finale: Neun Top-Teams kämpfen um den Sieg

Ausgewählte Hotels, aus ganz Österreich, schickten am 28 August ihre Top-Lehrlinge zum Wettbewerb. Die Teams, bestehend aus einem Koch- und einem Service-Lehrling, stellten ihr Können an verschiedenen Wettkampf-Stationen unter Beweis.

Die neun Finalisten sind vom Steigenberger Herrenhof Wien, Hotel Sacher Wien, Hotel Bristol Wien, Grand Hotel Wien, Der Steirerhof, The Ritz-Carlton Vienna, Tauern SPA Zell am See-Kaprun, Palais Hansen Kempinski Wien und Palais Coburg. Auf die Gewinner warten außergewöhnliche Preise, wie zum Beispiel Kulinarische Reisen ins In- und Ausland.