EuroSkills 2018: Team Austria holt 21 Medaillen

43 österreichische Fachkräfte gingen von 25. bis 29. September in Budapest in 36 Disziplinen an den Start. Insgesamt kämpften mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Ländern bei den 6. EuroSkills Berufseuropameisterschaften um die begehrten EM-Titel. Vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen brachte das österreichische Team nach Hause. Zudem gingen neun Medallions for Excellence (mehr als 700 von 800 möglichen Punkten) ebenfalls an Österreich.

Medaillen-Regen

Gold ging an Klaus Lehmerhofer aus Gföhl im Bewerb KFZ-Technik (BMW Auer/Krems an der Donau), Sebastian Frantes aus Gmünd und Markus Haslinger aus Waldenstein im Teamberuf Betonbau (Leyrer+Graf Baugesellschaft m.b.H/Gmünd), den Maler Patrick Reitbauer aus Birkfeld (Malermeister Friesenbichler KG/Birkfeld) und Florian Schwarzenauer aus Hart im Zillertal im Bewerb Sanitär- und Heizungstechnik (DBM Installationstechnik GmbH/Strass im Zillertal).

Silber sicherten sich Bodenleger Benjamin Schindelars aus Rabenstein (Boden Schindelars/Rabenstein), Schwerfahrzeugtechniker Manuel Fahrnecker aus Kuffern (Pamberger Landmaschinentechnik GmbH/Obritzberg), die beiden Netzwerktechniker Patrick Taibel und Lukas Vavra aus Tulln bzw. Kapellerfeld (Absolventen HTL Wien 3 Rennweg), Möbeltischler Christian Buchegger aus Vorchdorf (SFK Tischler GmbH/Kirchham), Markus Pelzl und David Andrawes aus Raaba-Grambach bzw. Graz im Bewerb Mobile Robotics (Absolventen HTL Bulme Graz), Speditionslogistikerin Michaela Duzic aus Graz (Kühne + Nagel Ges.m.b.H./Werndorf), Maurer Marc Berndorfer aus Feldbach (Karl Puchleitner Baugesellschaft m.b.H/Feldbach), Monika Pöllabauer aus Gasen im Beruf Restaurantservice (Landgasthof Willingshofer/Gasen), Steinmetz Robert Moser aus Seekirchen (Steinmetzmeister Moser/Seekirchen), Chemie-Labortechnikerin Katharina Rübsamen aus Ramsau (Sandoz GmbH/Kundl), Andreas Hauser aus Fügenberg im Bewerb CNC-Fräsen (GE Jenbacher GmbH & Co OG/Jenbach), Florian Gattermair aus Zirl im Beruf Grafik Design (Absolvent HTL Bau und Design/Innsbruck), Koch Michael Ploner aus Nauders (Hotel Central/Nauders) und Anlagenelektriker Max Meusburger aus Lochau (Julius Blum GmbH/Höchst).

Bronze holten Bäckerin Julia Rumetshofer aus Mönchdorf (Bio Bäckerei Stöcher/Bad Zell), David Feitzinger und Lukas Gsenger aus Salzburg bzw. Scheffau im Teambewerb Entrepreneurship (HAK 1 Salzburg) sowie Maria Jöbstl aus Groß St. Florian und Bozena Turopoljac aus Villach (Absolventin Modeschule Graz/Atelier Haberl, Klagenfurt) im Teamberuf Mode Technologie.