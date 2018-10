Halten Sie sich für schlau? Die Schildkröte und das Quadrat

Etwa 3000 Jahre vor Christus stand das Gebiet des Flusses Lo in China nach einer großen Überschwemmung unter Wasser. Die Bevölkerung brachte dem Flussgott zur Besänftigung Opfergaben, woraufhin eine Schildkröte aus dem Fluss kam.

Auf dem Panzer der Schildkröte war ein magisches Quadrat mit den Zahlen 1 bis 9 zu sehen, jeweils in drei Reihen zu je drei Zahlen.

Das Magische: Jede Reihe ergab die Summe 15. Egal, ob waagrecht, senkrecht oder diagonal.

Die Frage

Wie müssen Sie die Zahlen 1 bis 9 anordnen, so dass die Summe in jeder Zeile, Spalte und in den beiden Diagonalen 15 ergibt?

Keine Zahl darf doppelt vorkommen. – (c) Pixabay

Wenn Sie glauben, die Antwort zu wissen, dann scrollen Sie weiter.

Die Antwort

Der Trick: Beginnen Sie mit der 9. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, eine 9 in eine Zeile, Spalte oder Diagonale einzubauen: 1 + 5 + 9 = 15 oder 2 + 4 + 9 = 15. Deshalb darf die 9 weder in der Mitte noch in einer der vier Ecken stehen, denn diese Felder sind sowohl Teil einer Zeile als auch Teil einer Spalte und mindestens einer Diagonale. Die 9 muss also in der Mitte einer der äußeren Spalten oder Zeilen stehen. –

Das ist nur eine von mehreren Lösungen. Die 9 kann auch in der Mitte der anderen äußeren Zeilen oder Spalten stehen.

Und? Wussten Sie die Antwort?

Die Serie "Halten Sie sich für schlau" konfrontiert Sie mit Problemen, für die Sie am besten selbst eine Lösung finden. Die richtige Antwort finden Sie natürlich stets am Ende des Artikels. Die aktuelle Frage stammt von der Rätsel und Mathematik Homepage www.logisch-gedacht.de.