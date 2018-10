Unwörterbuch: Begriffe neu gedacht

In seinem jüngsten Buch, „Gefährliche Managementwörter“, lässt Berater-Urgestein Fredmund Malik seiner Ablehnung gegen moderne Schlagwörter freien Lauf. „Charisma“ etwa, heute Grundanforderung an jede Führungskraft, habe in der Geschichte schlimme Spuren hinterlassen und gehe Hand in Hand mit Unberechenbarkeit, Rechthaberei und extremer Risikobereitschaft.

„Hierarchie“ hafte seit Neuestem das Stigma von Befehl und Unterdrückung an. Dabei wären hierarchische Organisationen gerade wegen ihrer klaren Zuordnungen so effizient. „Teamarbeit“ als zeitgeistiges Paradigma ignoriere, dass viele große Leistungen das Werk Einzelner sind. Und mit Vorsicht sei zu genießen, wer sich mit der „Fehlerkultur“ seines Hauses brüste. Er ignoriere erstens Sorgfaltspflicht, Haftung und Schadenersatz und zweitens: Wer fliegt schon gern mit einer Fluglinie, die stolz auf ihre Pilotenfehler ist?

„Digitalisierung“ wiederum scheitere selten am Sündenbock Technologie, häufiger an einer Führung, die mit komplexen Prozessen nicht zurechtkomme. Dabei werde „Komplexität“ zu Unrecht verdammt: Ihr seien alle höheren Fähigkeiten von Organisationen und Organismen zu verdanken.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)