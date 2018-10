Diversity kann tatsächlich funktionieren

Zwei große Events zum Thema Diversität stehen in den nächsten Tagen an: Vom 16. bis 19. Oktober finden erstmals die österreichweiten Aktionstage „Divörsity“ statt. Zum Auftakt geht es beim Kongress am 16. Oktober u. a. um den „Mehrwert durch Diversity“. Heike Mensi-Klarbach (WU Wien) wird die Rolle von Leadership auf dem Weg zur inklusiven Organisation aufzeigen. Ella Roininen (Karlshochschule) wird sich in ihrer Keynote mit zentralen Elementen von Diversity Leadership beschäftigen. Es stehen 300 öffentliche und innerbetriebliche Diversity-Aktionen auf dem Programm.

Ein Asset für den Standort?

Dem Thema „Diversität – Ein Asset für den Standort?“ widmet sich ein Event der Industriellenvereinigung am 5. November in Wien. Philip Wenzel (Vice President Corporate Human Resources BMW) widmet sich in seiner Keynote diesem Thema, danach diskutieren Experten u. a. mit Ministerin Juliane Bogner-Strauß, Unternehmer Ali Rahimi, Diversity-Experten Manuel Erkan Bräuhofer und Arbeitsmedizinerin Eva Höltl. Aufschlussreich versprechen auch die drei Arbeitsgruppen zu den Themen Geschlechter-, Alters- und kulturelle Diversität zu werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2018)