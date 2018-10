74 Prozent bewerten Arbeitsmarkt positiv

Eine Seitwärtsbewegung bei der Einschätzung der derzeitigen Arbeitsmarksituation stellt der aktuelle Michael Page Bewerber Index fest, der diese Tage veröffentlicht wurde. Zwischen zweitem Quartal 2018 und drittem Quartal 2018 blieben die Anzahl der Bewerber bei Michael Page, die den Arbeitsmarkt als positiv bewerten, mit 74% fast konstant. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal waren es 75%.

Auch bei der Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist eine Seitwärtsbewegung zu orten. Im zweiten Quartal diesen Jahres waren 95% der Befragten von einer positiven wirtschaftlichen Situation überzeugt, während es im derzeitigen Quartal 92% sind. Ein Seitwärtstrend ist auch bei der Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Lage festzustellen: 88% der Befragen sind der Meinung, dass sie besser wird. Im zweiten Quartal fanden dies 89% und im ersten Quartal wiederum 88%. Ein geringer Anstieg um 4 Prozentpunkte auf 74% ist bei den Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Arbeitsmarktsituation festzustellen.

Derzeitige Einschätzung der Arbeitsmarktsituation in anderen europäischen Ländern

Im dritten Quartal 2018 bewerten 74% der Befragten in Österreich den Arbeitsmarkt als positiv, in Deutschland sind es 81% und in Polen 80%. Das stärkste Wachstum bei der Einschätzung der derzeitigen Arbeitsmarktsituation ist in Vergleichszeitraum Q3 2017 auf Q3 2018 in Portugal mit einem Anstieg von 39,4 Prozentpunkte auf 55% festzustellen. Insgesamt hat sich die Einschätzung des Arbeitsmarkts in neun Ländern verbessert. In den Niederlanden ist sie konstant geblieben, während sie sich in Deutschland geringfügig von 83% auf 81% und in der Türkei von 31% auf 28% im Vergleichszeitraum drittes Quartal 2017 und drittes Quartal 2018 verschlechtert hat. – (c) Michael Page

Erwartungen auf steigendes Gehalt weiter fallend

Schon wie in den vergangenen Quartalen sinken bei den Befragten die Erwartungen hinsichtlich einer Gehaltserhöhung. Rechneten im vierten Quartal 2017 noch 65% von ihrem Unternehmen mehr in die Geldbörse zu bekommen, sind es derzeit nur mehr 46%. 48% der Befragten sind der Meinung, dass sie einen neuen Job innerhalb von drei Monaten finden, im zweiten Quartal waren es 60%. 62% rechnen mit der Möglichkeit zu Kompetenzentwicklung, 48% mit einer Verbesserung des Aufgabenbereichs und 40% glauben an einer Verbesserung der Work-Life-Balance. – (c) Michael Page

Ein Drittel der Österreicher sucht neue Herausforderungen

Erstmals stellte Michael Page auch die Frage, wie sich in Österreich die Anzahl jener Arbeitnehmer, die den Job wechseln wollen, im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. 36% sind der Ansicht, dass die Anzahl jener, die an einem Jobwechsel interessiert sind, steigt. Ebenfalls 36% meinen, dass die Anzahl der Jobwechsler konstant bleibt und nur 6%, dass sie kleiner wird. 22% äußerten sich nicht zum Thema.