Über Fliehkräfte und Zusammenhalt

„Cohesive Leadership“ nennt Kühmayer das in seinem jüngsten Leadershipreport. Und erklärt es auch gleich am Brexit, der Metapher für ein auseinanderdriftendes Europa. Frei nach Theresa Mays „If you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere“ stehen auf der einen Seite die Losgelösten, die „Anywheres“, die gut ausgebildeten, mobilen, urbanen Eliten, die überall zu Hause sind. Auf der anderen Seite stehen die Verwurzelten, die „Somewheres“, die Bodenständigen, schlechter Ausgebildeten, Unbeweglichen. Ob „Davoneilender“ oder „Abgehängter“, jede Seite ist überzeugt, die Welt werde Schaden nehmen, folge man den Ideen der anderen.

Dieses Auseinanderdriften zeigt sich auch in der Arbeitswelt. Nichts ist mehr linear, alles mehrschichtig, verwoben, manchmal widersprüchlich strukturiert. Die individualisierte Arbeitswelt hat Schattenseiten. Eine nennt Kühmayer die "interessierte Selbstgefährdung", die freiwillige Selbstausbeutung, weil die Arbeit einfach so viel Spaß macht. Und obwohl Home-Office-Worker erwiesenermaßen höhere Wertbeiträge liefern und geringere Bürokosten verursachen, bekommen sie seltener Gehaltserhöhungen und werden seltener befördert. Ähnliches gilt für Teilzeit-Beschäftigte: Ungeachtet ihrer Leistung werden Vollzeit-Kollegen mit mehr Ergebnisverantwortung belohnt.

Genug der Lamenti. Für Führungskräfte leitet Kühmayer daraus den Auftrag zu kohäsivem Leadership ab. Nach drei Prinzipien, von denen eines das andere bedingt.