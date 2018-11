Nicht was man sagt – wie man es sagt

Dagmar Schuller (42) startete ihre Karriere 1995 bei EY in Wien, um bald ins New Yorker Büro zu wechseln. 2000 baute sie als CFO eine der ersten Frauenplattformen auf, WomenWeb. Sie beriet DAX-Unternehmen zu ihren Digitalstrategien, las an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war Senior Vice President bei Glam Media, an der sich Hubert Burda Medien beteiligte. Ende 2012 gründete sie ihr Unternehmen AudEering für intelligente Sprachanalyse und emotionale künstliche Intelligenz.