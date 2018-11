Soziale Medien sind gut, echtes Leben ist besser

Vom 21. bis 28. November finden am Campus der Wirtschaftsuniversität Wien wieder die Career Insights statt. Keine Bewerbermesse, betont Heike Schreiner, Ko-Geschäftsführerin des ZBP Career Center: „Der Trend geht weg von allgemeiner Information, hin zu spezialisierten Schwerpunkten.“

Die haben durchaus eine versteckte Agenda. So treffen in den moderierten Skill-Labs Studierende auf Personalverantwortliche, vorgeblich, um sich über Networking bzw. Bewerbungsunterlagen auszutauschen. Tatsächlich erleben die Personalisten die Studierenden in Aktion und beobachten deren Denk- und Arbeitsansätze. Die Studierenden wiederum sehen „echte“ Unternehmensvertreter statt geschönter Inseraten- und Social-Media-Welten. Und beide werden sich interessante Kontakte warmhalten.

Noch deutlicher wird die Intention bei den Career Insights Breakfasts. Bei Kaffee und Kuchen plaudert es sich locker mit Konzernvertretern von Bawag bis Rewe. Die machen sich nebenbei auch ein Bild von den gesellschaftlichen Manieren der „Infojäger“. Ganz konkret wird die Recruitingintention beim Skill-Seminar, das die Kanzlei fwp zum „perfekten Juristenlebenslauf“ abhält – und Kandidaten mit Potenzial gleich einlädt.

www.zbp.at/de/events/career-insights/



