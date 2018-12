Schritt für Schritt zum Traumberuf

Mit diesen Karrieretipps von Christoph Trauttenberg, Director von Michael Page in Österreich, kommen Sie zu Ihrem Traumberuf.

Erkennen Sie Ihre Stärken

Hören Sie auf Ihre Freunde und holen Sie das Beste aus sich heraus. Vertrauen Sie darauf, was Sie können. Gehen Sie in Ihr Inneres und fragen Sie sich selbst, welche Aufgaben Sie gerne erledigen und auf welche Sie gerne verzichten würden.

Stolpersteine im Karriereweg überwinden

Fragen Sie sich selber, was in Ihrem Berufsleben bisher nicht so gut gelaufen ist. Reflektieren Sie die Gründe. Machen Sie es das nächste Mal anders.

Es geht immer mehr

Versuchen Sie doch einmal eine Umorientierung. Verlassen Sie Ihre Komfortzone und wagen Sie einen Schritt in ein unbekanntes Gebiet.

Halten Sie die Augen offen

Mit dem Wandel der Zeit entsehen auch immer wieder neue Berufe. Ist etwas dabei?

Der potentielle Arbeitgeber

Sie wissen nun, was Ihr Traumberuf ist? Wer bietet solche Stellen an?

Blick in die Zukunft

Fragen Sie sich, in welche Richtung Sie sich weiterentwickeln wollen. Sprechen Sie auch mit anderen darüber. Mehrere Sichtweisen geben eine bessere Einschätzung.

Ziel ist es, nicht nur Geld zu verdienen, sondern sich auch wohlzufühlen. Bei allem, was man macht.