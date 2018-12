Ich gründe!

Was darfs denn sein: Auf eigene Faust, eigenverantwortlich, eigenständig, autonom oder freiberuflich? Mit fester Überzeugung und einer innovativen Idee soll der Traum der Selbständigkeit erfüllt werden. Bevor es durch den Bürokratiedschungel geht, muss man sich sicher sein, ob das Unternehmerleben überhaupt das Richtige ist.

Als eigener Chef gehört Zeitmanagement zu den wichtigsten Aufgaben. Freizeit kann hier zum Fremdwort werden. Neben der Zeiteinteilung, muss man auch einen guten Überblick über das Budget haben. Für den Notfall sollten Sie auf alle Fälle gewappnet sein. Ein gutes Gespür für die richtigen Projekte und Kunden darf hier nicht fehlen. Dabei geht es wesentlich um Motivation und Risikoeinschätzung. Gewisse Risiken muss man im Unternehmerleben auf sich nehmen. Auf die Nase zu fallen, ist nicht immer etwas Schlechtes. Bekanntlich lernt man ja aus Fehlern.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Ein Team ist immer hilfreich. Verschiedene Ansichten erweitern den Horizont und sind nützlich, wenn es um neue Projekte geht. Jeder hat ein eigenes Talent. Im Team kann jeder seine Stärken zeigen. Achten Sie darauf, dass die Talente ausgewogen sind. Kaufmännische Fähigkeiten schaden hier nie. Mitarbeiter müssen aber auch bezahlt werden, vergessen Sie das nicht.

Das besondere Etwas

Überlegen Sie sich genau, ob es die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie anbieten, nicht irgendwo anders schon gibt. Und falls doch, was hebt Ihre von den anderen besonders vor? Die Rede ist von der Unique-Selling-Proposition (USP). Überlegen Sie genau, wer die zukünftigen Wunschkunden sind, was das Angebot so einzigartig macht und welchen Nutzen die Kunden daraus ziehen. Sie wollen schließlich mit Ihrer Idee Geld verdienen. Versetzen Sie sich am besten in die Lage des Kunden und fragen Sie sich:

Wie ist die Qualität?

Ist mir das Produkt den Preis wert?

Bei einem anderem Anbieter finde ich so ein ähnliches Produkt viel günstiger – warum sollte ich also Ihres kaufen?

Hilfe annehmen

Neben den Entscheidungen, ob man Mitarbeiter einstellt oder wann man Urlaub nehmen soll, stellt sich die Frage, wie das Unternehmen anfangs finanziert wird. Oft ist dazu fremde Hilfe notwendig. Anstelle des Bankkredits können auch Investoren den Start vereinfachen. Hier gilt es gut zu verstehen, welche Interessen die Investoren verfolgen. Informieren Sie sich auch bei anderen Unternehmer, wie sie die eigene Geschäftsidee umgesetzt haben.

