"Blue sky thinking": Wie gut ist Ihr Business English? Von "red harring" bis "golden handcuffs" - testen Sie Ihr Sprachwissen!

Unter einem "black tie event" versteht man...

Wenn ihr Vorgesetzter vom „elephant in the room“ spricht, meint er damit...

Wenn ein Kollege Sie für einen Fehler kritisiert, den er selbst oft macht, signalisieren Sie ihm das indem Sie sagen:

"Golden handcuffs" bekommen Sie angelegt, wenn...

Sie sollen etwas „on a shoestring“ erledigen. Was heißt das?

Was versteht man unter einem "red herring"?

Merkt Ihre britische Kollegin an, dass Sie unrecht haben, sagt sie:

Sie haben eine tolle Kooperation an Land gezogen. Die Zusage kam...

Was bedeuetet die Redewendung „to get one's duck in a row“?

Was bedeuetet es, wenn während eines Meetings von "blue sky thinking" gesprochen wird?

Was bedeuet die Redewendung „to pick the low-hanging fruit“?

Eine Kollegin gibt Ihnen den Rat: "Don't put all one’s eggs in a basket." Was meint sie damit?

Wenn Ihr Bericht als "highly coloured" beschrieben wird, ist er...

Ein Kollege sagt: „I really had to get back into the swing of things“. Was meint er damit?