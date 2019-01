Das Leben, ein Film

Was haben Hollywood-Drehbücher mit dem Karrierestart zu tun? Mehr als man glaubt. Viele zeigen Menschen an der Grenze zu einer neuen Lebensphase. Der Held wird erwachsen (das sogenannte Coming-of-Age-Szenario). Er verliebt sich. Er kämpft um seinen ersten Job. Und um seinen Platz in der Gesellschaft.