Live aus Davos: Niemand kann die Probleme alleine lösen

Freitag, 25. Jänner 2019

15.13 Uhr: 1861 Meter Höhe. Hotel Schatzalp. In der Lobby spielt die Pianistin Paul McCartney’s Blackbird, während rund 500 WEF-Teilnehmer und -Mitarbeiter das diesjährige Treffen bei Wein ausklingen lassen. Auf dem Weg hierher bin ich noch an den Schweizer Schulstreikern für den Klimaschutz vorbeigegangen. „System change, not climate change. Act now!“ stand auf den selbstgebastelten Kartons. „Bin ich Teil dieses Systems?“, frage ich mich. Ich bewundere den Mut und den Idealismus, mit dem die Schüler um Greta Thunberg bei -17 Grad Celsius Außentemperatur auf der Straße protestieren. Die Pianistin wechselt auf Michael Jackson’s We are the world, während ich reflektiere, was ich in den letzten Tagen in Davos gelernt habe:

1. Viele kommen, um reicher nach Hause zu gehen.

Vor allem bei Nacht und auf der Davoser Promenade außerhalb des offiziellen Kongresszentrums ist der kapitalistische Wachstumsgedanke zu spüren. Jeder kämpft um die größere Location, um die bessere Party für sein Unternehmen. Überall sausen Assistenten von Geschäftsführern herum, um den nächsten großen Deal vorzubereiten. Wein, häppchengroße Snacks, Promis als Rattenfänger. Die Kritik an Davos sei nicht unbedingt, dass hier die Reichen feiern, meint einer meiner Kollegen. Sondern, dass hier manche wirklich nur herkommen, um reicher nach Hause zu gehen.

2. Viele kommen, um die Welt zu verbessern.

Innerhalb des Kongresszentrums spüre ich etwas Anderes. Die meisten Menschen, die ich hier treffe, sind aufmerksam, zuhörend. Es wird respektvoll diskutiert. Lösungen erarbeitet. Bei der Abschlussrede verliest Børge Brende, WEF-Präsident, die lange Liste an Ergebnissen des diesjährigen Treffens:

Erste asiatische Länder verschrieben sich mit der Global Plastic Action Partnership (GPAP) einem Kreislaufwirtschaftskonzept zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung.

Friedensgespräche zu Syrien, dem westlichen Balkan, Israel und Palästina, der Sahelzone und der koreanischen Halbinsel wurden geführt, die im April bei einem globalen Gipfel für Frieden und Versöhnung in Jordanien vorangetrieben werden.

Der afghanische Präsident Mohammad Ashraf Ghani verkündete, sein Land werde sich der Demokratie verpflichten.

Eine Gruppe internationaler Unternehmen beschloss, die LGBTI-Verhaltensnormen der Vereinten Nationen bis 2020 weltweit in ihren Unternehmen zu operationalisieren.

Peru trat der Tropenwaldallianz des Forums bei, um die Abholzung des peruanischen Amazonas zu reduzieren.

Die Global Shapers starteten mit Al Gore die Kampagne „Voice for the planet“ für einen „New Deal“ zwischen Mensch und Natur. Über 25.000 Menschen verpflichteten sich bereits, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Insgesamt 33 konkrete Ergebnisse im Bereich Gesellschaft, Wirtschaft, vierte industrielle Revolution und Klimaschutz verbucht das Treffen für sich. Und der Einfluss, den die Wissenstransfer-Sessions auf die Teilnehmer hat, ist da noch nicht inkludiert. Wenn ich mich umsehe, denke ich: Viele sind tatsächlich gekommen, um ihren Beitrag für eine bessere Welt zu leisten.

3. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die aktuellen Probleme alleine lösen kann.

Am meisten berühren mich die Geschehnisse um Venezuela. Sie zeigen mir, was das abstrakte Wort Multilateralismus bedeutet. Hinsetzen, reden, arbeiten. Bei unserer Shapers-Reflexionsrunde am Vormittag fließen Tränen. Eine Shaperin sagt, sie hätte nicht gedacht, dass sie die Verbindung zu ihrem Heimatland, aus dem sie vertrieben wurde, in den Schweizer Alpen wiederfinden würde. Sie hat wieder Hoffnung für eine bessere Zukunft für sich und Millionen anderer Menschen.

Die Probleme unserer Welt sind so komplex, dass kein Mensch diese alleine lösen kann. Weder der reichste Kapitalist, noch der idealistische Aktivist. Überzeugungsarbeit muss in vielen Bereich geleistet werden. Das geht aber nur, wenn wir einander zuhören. Den Superhelden, der dem Problem einfach in den Bauch schlägt, gibt es zwar nur auf der Leinwand. Die Filmtheorie sagt aber, der Held ist die Person, die zwischen zwei gegensätzlichen Welten steht. Am Ende der Heldenreise hat er diese zwei Welten näher zusammengebracht. Ich denke mir, wenn mehr Menschen herausfinden würden, zwischen welchen Welten sie stehen, und was sie tun können, um diese zusammenzubringen; wenn mehr Menschen wie filmische Helden agieren würden, dann wäre die Welt eine bessere.

17.09 Uhr: Die Pianistin hat aufgehört zu spielen. Die letzten Sonnenstrahlen treffen den Gipfel des Rinerhorns. „Ich bin auf jeden Fall Teil des Systems“, antworte ich auf meine Frage. Dass ich mit meinem weißen Ausweis als einer von 50 Leuten unter 30 im ganzen WEF-Areal mitreden durfte, ist ein absolutes Privileg. Damit gehöre ich zur kritisierten Elite, obwohl meine Lebensrealität im Alltag anders aussieht. „Hashtag #whitebadgeprivilege“, meint eine Kollegin. Die meisten zahlen exorbitante Summen für Ihren Platz beim WEF. Dass WEF-Gründer Klaus Schwab aber jungen Menschen Plätze schenkt, passiert nicht alle Tage. „Ihr seid die erste Generation, die die Auswirkungen der vergangenen Fehler spüren wird. Und die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann“, meint er. Ich werde mich bemühen, mein Privileg für Gutes zu nutzen.