Agilität: Jetzt ist sie Mainstream

Da waren sogar die Auftraggeber überrascht. 2460 Manager im D-A-CH-Raum ließ Odgers Berndtson Executive Search zu ihrer Meinung über agiles Führen befragen. 73 Prozent äußerten sich positiv und bejahend, 60 Prozent kannten es längst aus dem eigenen Unternehmen. Für ein so junges und komplexes Thema eine enorme Verbreitung, folgern die Autoren.

Die höchste Zustimmung fand agile Führung in IT (kein Wunder, da kommt sie her), Technologie, Medien und Telekommunikation (71 Prozent), Energie- (66 Prozent) und Beraterbranche (65 Prozent). Am wenigsten agil zeigen sich Führungskräfte in Recht, Steuern und Compliance (17 Prozent).

Die Hitliste der Methoden: Stand-up-Meetings (84 Prozent), Kanban (80 Prozent), Projektreviews und Scrum (79 bzw 74 Prozent). Weniger populär sind Fuck-up-Meetings zum konstruktiven Umgang mit Fehlern und Open Fridays.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)