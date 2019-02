Valentinstagsaktion bei HSBC ging daneben

Eine Aktion zum Valentinstag hat bei der Großbank HSBC für Kopfschütteln gesorgt. Den männlichen Beschäftigten wurden verbilligte Laptops, Kameras und kabellose Kopfhörersets angeboten, während die Mitarbeiterinnen unter mehreren Staubsaugermodellen und Küchengeräten wählen durften.

Das Angebot eines externen Dienstleisters richtete sich speziell an Mitarbeiter der britischen Bank in Hongkong. Dort und in der Zentrale in London sorgte die Aktion für heftige Kritik. HSBC erklärte in einer Stellungnahme, das Angebot sei von einem Drittanbieter gemacht worden, der dafür sein eigenes Werbematerial - mit Bildern pinkfarbener Herzen - benutzt habe. Das Unternehmen sei der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz verpflichtet, sagte eine Sprecherin.

HSBC hatte im Dezember eingeräumt, dass der Unterschied in der Bezahlung von Frauen und Männern gemessen an den Stundenlöhnen zuletzt wieder etwas gestiegen war. HSBC hatte das darauf zurückgeführt, dass ähnlich wie in anderen Banken und Großkonzernen weniger Frauen Führungspositionen besetzen als Männer.

