Bewerbungstipp: Dress to impress

Beim Bewerbungsgespräch kommt es neben fachlichem Know-How auch auf den persönlichen ersten Eindruck an. Neben Gestik und Aussprache ist das vor allem auch die Kleidung.

Kleiden Sie sich deswegen immer dem Unternehmen entsprechend. In manchen Branchen ist das sehr förmlich, in anderen weniger. Vermeiden Sie jedoch zu sportliche, verspielte oder körperbetonte Kleidung. Informieren Sie sich gegebenfalls über Dresscodes unter Mitarbeitern.

Es heißt auch, man soll sich immer für die Position kleiden, die man gerne haben will und nicht für die, in der man gerade ist. Achten Sie deswegen darauf, was ranghohe Mitarbeiter tragen. Übernehmen Sie den Business-Style für sich, achten Sie aber darauf, dass Sie sich wohl fühlen. Verkleidungen fallen sehr schnell auf.

Dunkle Farben oder harte Kontraste wirken kühler und distanzierter. Harmonische Farben lassen Sie offener und kommunikativer wirken.

Businesskleidung für Damen:

Bluse oder Kleid

Blazer

elegante Hose oder Rock

Schuhe, ohne zu hohe Absätze

feine, zur Hautfarbe passende Strumpfhose

zum Outfit passende Tasche

nicht zu viel und nicht zu auffallender Schmuck

Generell gilt: Ihr Outfit sollte gut sitzen, nicht zu eng oder zu weit und nicht durchsichtig sein. Röcke und Kleider sollten nicht zu kurz sein. Am besten testen Sie zu Hause alle Kleidungsstücke.

Businesskleidung für Herren:

edle Hose

helles Hemd

Schuhe und Gürtel aufeinander abgestimmt

weiße, schwarze oder graue Socken

eventuell farblich passende Krawatte

Wie elegant das Outfit tatsächlich sein muss, hängt auch von der Position ab für die Sie sich bewerben. Übertreiben Sie hierbei auch nicht. Auch in Start-Ups oder Positionen ohne direkten Kundenkontakt gelten oft legerere Regeln.

Make-Up sollte zur Kleidung passen und dezent gehalten werden. Achten Sie auch auf gewaschene, gut frisierte Haare bzw. einen gepflegten Bart.

Unbedingt vermeiden sollten Sie aufgerissene Jeanhosen, Spaghettiträger, zu knallige Farben, wilde Muster, zu viele Accessoirs, tiefe Ausschnitte und Sneakers.