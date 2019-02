Helmut Veith Stipend: Frauen in der Informatik

Ab sofort können sich Informatik-Studentinnen wieder um das Helmut-Veith-Stipendium bewerben. Die Auszeichnung umfasst ein Stipendium in Höhe von 6.000 Euro jährlich für ein Masterstudium an der TU Wien und wird an motivierte Studentinnen im Bereich Informatik vergeben. Die Fakultät für Informatik fördert damit engagierte Frauen auf dem Weg zum Master in Computerwissenschaften. Interessierte Kandidatinnen können sich bis zum 30. November 2019 für das Stipendium bewerben.



Die Idee zu einem Förderpreis stammt aus dem beruflichen und privaten Umfeld des TU-Informatikers Helmut Veith, der 2016 im Alter von nur 45 Jahren verstorben ist. Mit Unterstützung der TU Wien sowie des Wolfgang Pauli Instituts, und Spenden von KollegInnen und FreundInnen werden seitdem Studentinnen gefördert, die sich für die Forschungsgebiete Veiths interessieren und einen englischsprachigen Master an der TU Wien absolvieren möchten. Das Stipendium kann bei Studienerfolg für ein zweites Jahr verlängert werden. Außerdem entfallen für die Preisträgerin die Studiengebühren.

Weitere Informationen zum Helmut-Veith-Stipend finden Sie hier.