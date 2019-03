Ein Hoch auf die Dankbarkeit

Ein Softie ist der US-Social-Media-Entrepreneur Gary Vaynerchuk sicher nicht. In Amerika kennt man ihn: In den 1990ern pries er in seinem Videoblog (einem Novum in dieser Zeit) die Weine seines Vaters an, eines Weinhändlers. Die Umsätze schossen durch die Decke.

Nach tausend Folgen gierte Vaynerchuk nach etwas Neuem. Seither betreibt der ausgewiesene Social-Media-Spezialist eine florierende Marketingagentur und einen YouTube-Channel (#Ask GaryVee). In diesem stellt er sich den Fragen seiner Anhänger, die er wenig bescheiden Vayniacs oder Vayner Nation nennt. Meist fragen sie ihn Unternehmerisches, manchmal auch Höchstpersönliches.

Ein solcher Vayniac wollte wissen, wie Vaynerchuk mit der Einsamkeit an der Spitze zurechtkomme, der „ultimativen Verantwortung für alles“, der Hektik, der ständigen Jagd nach Erfolg.

Zur Verblüffung seines Fans entgegnete Vaynerchuk: „Mit Dankbarkeit.“ Dann nämlich, fuhr er fort, wechsle er „vom Standardmodus in den Dankbarkeitsmodus“ und erinnere er sich „an all die großartigen Dinge, die mir in diesem Leben mitgegeben wurden“. Namentlich an „die beste Mutter der Welt, die beste Frau der Welt, den Vater, der mich lehrte, glaubwürdig und verlässlich zu sein und Substanz zu bieten, und alle Menschen, die ich liebe“.

Dankbarkeit, der Ausgleich für die Unbill des Lebens – aus dem Mund eines knochenharten Geschäftsmanns?

Danke fürs Merken

Sprung zurück nach Österreich. Vaynerchuks Bekenntnis überrascht den BDO-Partner Hannes Gsellmann nicht. Auch er praktiziert Dankbarkeitsrituale, auch er ohne esoterischen Hintergrund. Geht es bei Vaynerchuk um das Relativieren negativer Erlebnisse, betrachtet Gsellmann Dankbarkeit als ein Training für sein Unterbewusstes.

Die Technik schaute er sich vom emeritierten kanadischen Psychologen Endel Tulving ab. Dieser forschte auf dem Gebiet des Lernens und erkannte zwei Arten. Beim semantischen Lernen bekommen wir eine Sachinformation und speichern sie ab. Gsellmann: „Aber nur kurz. Weil sie keinen Bezug zu uns selbst hat, vergessen wir sie bald.“

Anders beim episodischen Lernen. Hier verbindet sich die Sachinformation mit eigenen Emotionen. Damit bleibt sie lang im Gedächtnis. Bestes Beispiel: Jeder weiß, was er am 11. September 2001 getan hat.

Diesen Effekt nützt Gsellmann aus, wann immer ihm etwas gut gelingt. Ein Meeting, ein Abschluss – danach ein stilles Danke. Danke, lieber Gott, liebes Universum oder liebes Maskottchen – es macht keinen Unterschied, solang einem das Symbol etwas bedeutet.

Mit diesem Ritual, erläutert Gsellmann, gebe er seinem Unterbewussten den Befehl, sich das nunmehr emotional aufgeladene Ereignis auch wirklich gut zu merken. Was ihm jede Menge schöner Erinnerungen beschert.

Funktioniert auch ex ante

Dankbarkeit darf aber auch vorauseilen. Ganz im Sinne von Paul Watzlawicks selbsterfüllender Prophezeiung. Gsellmann: „Morgens stelle ich mir meinen Tag vor, mit allen Hürden und Freuden, bin dankbar und vertraue darauf, dass alles gut gehen wird.“ Mit entsprechendem Fleiß, setzt er nach.

Zuversicht gibt Sicherheit. „Es ist statistisch erwiesen, dass Menschen, die an ihr Glück glauben, tatsächlich mehr Glück haben.“ Was durchaus praktisch ist: Selbst Parkplätze findet er auf Anhieb.



