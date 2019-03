Österreicher Georg Gasteiger als „New Worker“ 2019 ausgezeichnet

In der Hamburger Elbphilharmonie wurden beim New Work Award ausgerwöhnliche Unternehmen und Unternehmer ausgzeichnet. Zwei Preise gingen auch an Österreicher. Das Social Network Xing hatte die Preise zum sechsten Mal verliehen.

Als „New Worker“ wurde der Österreicher Georg Gasteiger ausgezeichnet. Er hat mit seinem 400 Jahre alten Bauernhof-Ensemble ein angesagtes „New Work Retreat“ in den Tiroler Alpen etabliert. Das „Gemeinschaftsgefühl auf den Bergen“ rückt in den Vordergrund und so gilt der Mesnerhof-C in Österreich als Leuchtturmprojekt für Tourismusinnovationen.

In der Kategorie „Unternehmen/Institutionen“ konnte die Agentur Rheingans Digital Enabler aus Bielefeld überzeugen. Alnatura belegt den zweiten Platz. Den dritten Platz belegt ein Unternehmen aus Österreich. Wohnwagon produziert nachhaltige Tiny Houses, die sich selbst mit Strom, Wärme und Wasser versorgen können. Um die Grundsätze der Selbstversorgung auf ein neues Niveau zu heben, arbeitet Wohnwagon an einem neuen Projekt, in dessen Rahmen sogar ein autarkes Dorf in Niederösterreich entsteht.

Wohnwagon – (c) www.GordonWelters.com

Thomas Vollmoeller, CEO der XING SE, unterstrich die gestiegene Bedeutung der New Work Experience: „Die große Nachfrage an der New Work Experience zeigt, dass immer mehr Menschen die Zukunft der Arbeit mitgestalten wollen. Mit der vierten New Work Experience werden wir daher noch mehr Impulse für eine neue und bessere Arbeitswelt geben.“