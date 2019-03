Auch der größte Unternehmer fängt mal klein ein. Diese Auswahl an Podcasts gibt Einblicke in verschiedene Arbeitswelten und zeigt, dass es mehr als einen Weg zum Erfolg gibt.Hier also die besten Podcasts für Unternehmer, Gründer und jene, die sich den Weg in die Arbeit verkürzen wollen.

Frisch an die Arbeit

Leonie Seifert und Daniel Erk von der Wochenzeitung die "Zeit" sprechen in diesem Podcast über die großen Fragen des Lebens und der Arbeit. Dazu unterhalten sie sich mit prominenten und weniger prominenten Gästen über ihr Arbeitsleben. Von Maurice Ernst von der österreichischen Band Bilderbuch, der über den Arbeitsrythmus der Gruppe erzählt über Friseur Max Höhn, der erzählt, was er am Haareschneiden liebt bishin zu Pilotin Gabriele Chanel Burg oder Carolin Silbernagl von der gemeinnützigen Plattform Betterplace: die verschiedensten Charaktere und Professionen finden hier eine Plattform.

Work Life mit Adam Grant

Der Organisationspsychologe Adam Grant hat diesen Podcast in Zusammenarbeit mit der Innovationskonferenz Ted konzipiert. Er beschäftigt sich damit, wie man das eigene Arbeitsleben positiv gestaltet. Mit Arianna Huffington spricht er zum Beispiel darüber, wie man die eigenen Grenzen auslotet, in einer anderen Folge, erklärt er wie man lernt Kritik zu lieben oder wie man seine Kreativität fördert. Er spricht dabei mit Experten, Firmenchefs und Mitarbeitern verschiedener Branchen.

Digitale Nomaden

Digitale Nomaden sind Menschen, die ihren Beruf großteils im Internet verichten und deshalb ortsungebunden arbeiten können. Genau darum geht es in diesem Podcast: Die zwei Hamburger Sascha Boampong und Timo Eckhardt sprechen mit Unternehmern oder Experten, die erklären, wie man sich selbstständig macht und ein ortunabhängiges Einkommen sichert. Die Interviews werden - dem Thema entsprechend - oft auch in anderen Ländern geführt.

eigenstimmig

Die Podcasterinnen und Unternehmerinnen Sarah Schäfer und Julia Meder stellen jede Woche erfolgreiche, weibliche Entreupreneurinnen vor. Dabei geht es in erster Linie um den Weg hin zum Unternehmertum, die Vereinbarkeit von Familienleben und Arbeit und darum, wie man Hindernisse überwindet.

How I Built This

Moderator Guy Raz vom US-amerikanischen Sender National Public Radio spricht hier mit den Gründern und Schlüsselfiguren internationaler Firmen wie Vice, Instagram, Lonely Planet und Kickstarter. Thema ist die Aufbauphase der Unternehmen, wie alles begann und welche Probleme es am Anfang gab.

Gründer und Zünder

Der einzige österreichische Podcast in dieser Liste wird von Start-up-Berater Florian Kandler betrieben. Er spricht mit Unternehmern über Investorensuche, Cyber Security oder den Weg in die Start-up-Branche.