Die Gesetze der Komplexität zu kennen spart Stress

Vieles, was heute als „komplex“ bezeichnet wird, ist es aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht. In den Systemwissenschaften gilt nur als komplex, was dem Funktionsmodell des lebendigen Menschen samt seinem Organismus entspricht. Für einfache Systeme gilt hingegen das Modell einer Mechanik, etwa eines Uhrwerks.

Komplexe Systeme können sehr viel Verschiedenes, mehr, als man zählen und errechnen kann. Bedenkt man, was allein ein Mensch alles tun kann bzw. könnte, aber auch ganze Märkte oder das Internet, stellt sich mit dem Komplexen für das Führen und Managen eine große Frage: Was muss man wie tun, damit komplexe Systeme nur das tun, was sie tun sollen, weil sie viel zu viel Verschiedenes können?

Verlässliche Antworten darauf gebe es seit Anfang der 1950er-Jahre, erklärt Maria Pruckner. Allen voran von ihrem engen Lehrer und Freund Heinz von Foerster, einem der legendärsten Mitbegründer der Kybernetik, und von Stafford Beer, dem Begründer der Management-Kybernetik, den sie ebenfalls persönlich kannte.

Die Kybernetik zählt zu den Systemwissenschaften, dem Gebiet, auf dem u. a. verlässliche Gewissheiten und Gesetzmäßigkeiten für den nachhaltig erfolgreichen Umgang mit komplexen Systemen erforscht werden.

Unwissen ist das Problem

Das Hauptproblem im Management sei heute keinesfalls mehr die vorliegende Komplexität, sagt Pruckner, sondern das Unwissen darüber. Seit 1976 beschäftigt sie sich intensiv mit den Systemwissenschaften. Seit 1992 liefert sie an die Wirtschaft und öffentliche Verwaltung ihre eigenen Lösungen für den nachhaltig erfolgreichen Umgang mit hoher Komplexität und Dynamik. Fast ebenso lang betreibt sie schon intensive Aufklärung in Büchern und im Internet, seit 2016 auch in ihrer Kolumne „Management im Kopf“ auf diepresse.com/managementimkopf.

„Das ungeschulte Gehirn hasst Komplexes, es löst starke Stress- und Abwehrreaktionen aus“, erklärt Pruckner. Das Gehirn erzeuge dann durch Wahrnehmungsverzerrungen einfache Wirklichkeiten, wo in Wahrheit komplexe seien. Die Folge seien Misserfolge und Fehler, die sich durch Stress zu fatalen Teufelskreisen aufschaukelten. Mit schlechten Auswirkungen auf die Produktivität und Innovationskraft.

„Das ist Psychoterror“

„Menschen ohne das nötige Wissen und Werkzeug vor komplexe Aufgaben zu stellen, kommt einem Psychoterror gleich“, kritisiert Pruckner. „Burn-out, Filterblasen, zunehmende Selbstbezogenheit und Aggressivität kommen nicht von ungefähr. Es ist seit mehr als 30 Jahren bekannt, dass das menschliche Gehirn auf komplexe Verhältnisse mit Angst und Irrationalität reagiert.“ Interessierten empfiehlt sie dazu das Buch „Die Logik des Misslingens“ von Dietrich Dörner.

Auf einen Blick

Die Systemwissenschaften spielen heute nicht nur im Management, sondern auch in der Digitalisierung eine zentrale Rolle. Man darf sich darunter quasi die Wissenschaft vom Funktionieren in der Praxis vorstellen, vom Zusammenwirken aller Elemente und Faktoren in einem System.

Maria Pruckner gehört heute als Entwicklerin, Beraterin, Trainerin und Autorin zu den frühesten Anwendern und Kennern dieses Fachs. Seit Jänner 2019 bietet sie in Wien 14-tägig handfeste interaktive Einführungsvorträge im beliebten Kurzformat an. Infos: www.system-meeting.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)