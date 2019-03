Pilot der eigenen Karriere werden

Es gibt immer Alternativen“, sagt Peter Brandl. „Die Frage ist nur, ob wir sie sehen. Und wenn wir sie sehen, ist die Frage, ob sie uns gefallen.“ Die Alternativlosigkeit, von der gern gesprochen wird, sei jedenfalls ein Mythos, sagt Brandl. Als Pilot und Fluglehrer beschäftigt er sich intensiv mit Entscheidungen unter Zeitdruck. So analysierte er auch die Notlandung des Airbus des US-Airways-Flug 1549 am 15. Jänner 2009 auf dem Hudson River in New York, die alle 155 Personen an Bord überlebten.

„Wenn etwas schiefgegangen ist, dauert es nicht lang, bis jemand kommt und erklärt, was man hätte besser machen sollen“, sagt Brandl. Diese Hinweise können gut sein. Noch wichtiger für ihn sei zu erkennen, dass es immer andere Optionen gegeben hätte. Und das gelte schließlich für alle Lebensbereiche. Auch für Karrierefragen.

Hobby zum Beruf machen

Brandl, studierter Pädagoge, hatte schon mit 18 Jahren sein erstes Vertriebsunternehmen gegründet. Zunächst nur, um sein Hobby, die Fliegerei, zu finanzieren. Das führte den Deutschen schließlich bis zum Erwerb der Linienpilotenlizenz. Eine Entscheidung, die ihm wohl nicht allzu schwer gefallen sein dürfte.

Parallel entdeckte er sein Talent, Wissen in Fortbildungen und Seminaren so erfolgreich wie unterhaltsam zu vermitteln. 1993 erhielt er sein erstes dauerhaftes Engagement als Dozent und Trainer in den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Arbeitgeber (BFZ). Seit mehr als zehn Jahren trainiert er regelmäßig Airline-Besatzungen in Crew Resource Management (CRM).

Über seinen Zugang zu schwierigen Entscheidungen wird Brandl auch beim Karriere-Event Hofer4Excellence am 21. Mai vor ausgewählten High Potentials in seiner Keynote zum Thema „Die Kunst, herausfordernde Entscheidungen zu treffen“ sprechen. Im Anschluss an den Vortrag diskutiert er mit dem Hofer-Management und Christina Holweg vom Institut für Handel und Marketing der Wirtschaftsuniversität Wien im Karrieretalk.

Studierende aller Fachrichtungen, die vor dem Studienabschluss stehen, können sich bis 10. Mai für die Teilnahme an diesem Karriere-Event, das in Kooperation mit der „Presse“ im exklusiven K47 am Wiener Franz-Josefs-Kai stattfindet, bewerben.

Vier entscheidende Fragen

Zurück zur Kunst, herausfordernde Entscheidungen zu treffen. Wer vor einer (schweren) beruflichen wie privaten Entscheidung steht, sollte sich ein paar – im Prinzip recht simple – Fragen stellen, sagt Brandl.

► Was hält mich zurück, etwas zu tun?

► Was befürchte ich?

► Was könnte schlimmstenfalls passieren?

► Was würde passieren, wenn ich nichts tue?

Parallel dazu hat Brandl zwei weitere, wie er meint, praxiserprobte Ratschläge:

► Keine Entscheidung ist schlechter als eine falsche Entscheidung. Was sich auch schön am Hudson-River-Beispiel zeige: Kapitän Chesley B. Sullenberger traf nach dem Ausfall beider Triebwerke eine mutige, aber notwendige Entscheidung. Denn, so Brandl: Falsche Entscheidungen haben falsche Auswirkungen, auf die man reagieren kann. Keine Entscheidung zu treffen habe auch Auswirkungen, darauf zu reagieren ist ungleich schwieriger.

► „Haben Sie Mut zu überlebbaren Fehlern“, rät Brandl. Erfahrung sei letztlich nichts anderes als die Summe aller überlebten Fehler.



