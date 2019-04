Erstmals ist ein Österreicher "PR-Manager des Jahres"

Seit 27 Jahren wird der Preis "PR-Manager des Jahres" an herausragende Unternehmenskommunikatoren im deutschsprachigen Raum verliehen. Dieses Jahr geht er erstmals an einen Österreicher. Christoph Sieder ist seit Sommer 2014 Senior Vice President und Head of Corporate Communications beim Schweizer Technologiekonzern ABB.

Ausgezeichnet hat der 48-Jährige sich durch das Engagement von ABB als Namenssponsor der Rennserie Formel E. Damit habe er, laut Jury, die Marke mit dem Zukunftstheman E-Mobilität verknüpft. Ausgewählt wird der Preisträger von der Chefredaktion des "PR-Magazin", Vertretern des Verlags Rommerskirchen und früheren Siegern.

Die Preisträger der vergangenen Jahre im Überblick: