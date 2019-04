In der Überholspur zum Jus-Studium

Wer in Linz Rechtswissenschaften studieren will, unterzieht sich künftig einer Art „Self-Assessment“, in dem per Online-Test Neigung und Motivation für das Jus-Studium ausgelotet werden. Der Vorteil: Man kann sich frühzeitig seinen Studienplatz sichern – bereits vier Wochen nach Absolvierung des Tests wird man über das Ergebnis informiert. Die sogenannte „Fast Lane“ ist ab 1. Mai geöffnet – man ist ortsungebunden und kann den Test problemlos von zu Hause aus durchführen. Absolviert man den Test positiv, wird man ohne weitere Hürden zugelassen – eine Höchstzahl an Studierenden ist nicht vorgesehen.

Ein Studienbeginn ist auch ohne Online-Test in der „Normal Lane“ möglich. In diesem Fall müssen im ersten Semester alle vorgeschriebenen StEOP-Fächer positiv absolviert werden. Gelingt das nicht, wird man exmatrikuliert. Das neue Auswahlverfahren orientiert sich an jenem der renommierten Bucerius Law School in Hamburg.