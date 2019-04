Schmackhafte Stelleninserate

Nachvollziehbar ist, dass Unternehmen sich ihren Bewerbern jung, kreativ und originell präsentieren wollen. Nicht nachvollziehbar ist, warum sie das mit halblustigen Metaphern versuchen.

Der deutsche Journalist Janne Kieselbach amüsiert mit Beispielen aus seiner Heimat. So dichtet die Deutsche Bahn „Du bildest das Kugelgelenk in der Produktion“, wenn sie einen Leiter für die Busdisposition sucht. Der Bayerische Fußballverband metaphert, wer bei ihm „mitspielen“ wolle, müsse „den Doppelpass dem Alleingang vorziehen“. Eine Fast-Food-Kette sucht „Mitarbeiter mit Ketchup im Blut“, ein Modehändler solche, denen Sauberkeit und Ordnung in ebendiesem liegen. Und eine Düsseldorfer Werbeagentur stellt ihren Kandidaten „feinste Kaffeespezialitäten“ in Aussicht. Sie hat also eine Kaffeemaschine.

Wir sollten nicht über Deutschland lachen. Auch hierzulande wird eifrig schöngefärbt. Wer kennt sie nicht, die „Freisetzungen“, die in Wahrheit Kündigungen sind. Die „spannenden Herausforderungen“, hinter denen unangenehme Aufgaben stecken, die sonst keiner will. Die „Teamfläche“, tatsächlich ein Großraumbüro ohne fixe Arbeitsplätze. Oder das „Human Capital“, dem es am Menschlichen fehlt.

Warum benennen wir die Dinge nicht, wie sie sind? Denn: Wer im Stelleninserat flunkert, darf sich nicht wundern, wenn es der Bewerber ihm gleichtut.



