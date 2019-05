15. Mai ist Deadline für Uni Wien-Registrierung

An der Universität Wien werden im kommenden Studienjahr in einigen weiteren Studien Aufnahmeverfahren stattfinden. Die Frist für die Registrierung dazu endet für viele Studien bereits am 15. Mai, also in zwei Wochen. Betroffen sind davon folgende Studien:

Rechtswissenschaften

Betriebswirtschaft

Internationale Betriebswirtschaft

Volkswirtschaftslehre

Informatik

Wirtschaftsinformatik

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

English and American Studies

Chemie.

Damit Studierende am Aufnahmeverfahren teilnehmen können, müssen sie zuerst das Online-Self-Assessment (OSA) absolvieren und sich rechtzeitig für ihren Studiengang registrieren.

Die schriftlichen Aufnahmetests finden nur dann statt, wenn die Zahl der Registrierungen die Zahl der verfügbaren Studienplätze übersteigt.

Für zehn weitere Studien mit Aufnahme-/Eignungsverfahren endet die Registrierungsfrist am 15. Juli 2019.

Alle Informationen finden Sie hier.