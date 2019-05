Die besten Projekte aus Buchhaltung, IT und Beratung

Bereits zum 17. Mal wird heuer der Constantinus Award für Projekte aus der Buchhaltungs-, IT- und Beratungsbranche verliehen. Dieses Mal gibt es sieben Kategorien:

Digitalilsierung/Internet of Things (IoT)

Human Resources, Ethik & CSR

Informationstechnologie

Internationale Projekte

Management Consulting

Rechnungswesen & Personalverrechnung

Standardsoftware & Cloud Services

Bis Mitte April konnten alle Mitglieder des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) Projekte einreichen. Die meisten Einreichungen gab es in den Kategorien Digitalisierung/IoT sowie Human Resources, Ethik & Corporate Social Responsibility (CSR).

Nach der zweistufigen Vorauswahl der Expertenjury blieben 42 Nominierte übrig, sechs in jeder Kategorie. Wien und Kärnten dürfen sich über die meisten Nominierungen freuen: Aus beiden Bundesländern wurden jeweils zwölf Einreichungen nominiert. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Abend-Gala am 27. Juni in Velden statt.