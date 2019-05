Wie sich Traineeprogramme entwickeln

Eine Zeitlang wurden Traineeships deutlich verwässert. „Komm an Bord“, lockte so mancher Recruiter und sprach in einem Aufwaschen Lehreinsteiger, HTL-Maturanten und Jungakademiker an. Andere Firmen schmückten simple halbjährige Trainings-on-the-Job mit dem chicen Etikett Traineeship.



Als sich zu viele hoffnungsfrohe Einsteiger übervorteilt fühlten, folgte eine Zeit der Aufklärung. Ein Traineeship, so stand es auch in den „Presse“-Karriereseiten, dauert 14 Monate bis zwei Jahre. Kürzer bringt es nichts. Sinn der Sache ist ja gerade, noch unentschlossene Uni- und Hochschulabsolventen (und nur diese) mehrere Bereiche im Unternehmen durchlaufen und sie erst dann ihre Wahl treffen zu lassen.

