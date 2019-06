Feiertag heißt nicht gleich freier Tag

Das Jobportal karriere.at wollte in einer Online-Umfrage wissen, ob Arbeitnehmer auch an Feiertagen beruflich erreichbar sein müssen. Die 660 befragten Arbeitnehmer hatten dazu eine andere Meinung als die 117 Human Resources-Manager und Führungskräfte, die an der Umfrage teilgenommen haben.

Das sagen die Arbeitnehmer:

„Nein. Feiertag heißt freier Tag“, erklärte jeder Zweite.

Jeder Dritte muss zumindest im äußersten Notfall erreichbar sein.

Vier Prozent sagten, sie müssten per Mail oder Messenger antworten, aber nicht am Telefon.

Und für 13 Prozent der Befragten gibt es keine berufsfreie Zeit. Sie müssen nach eigenen Angaben immer erreichbar sein.

Und so antworteten die Unternehmensvertreter: