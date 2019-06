Die besten Arbeitgeber Europas

Nach den besten Arbeitgebern in Österreich, die bereits im März ausgezeichnet wurden, kürte das Great Place To Work-Institute nun die besten Arbeitgeber in Europa.

Es gibt vier Größenklassen für Unternehmen: Klein, Mittel, Groß und multinational. Die Basis der Auswertung sind Mitarbeiterbefragungen. Über 2800 Unternehmen wurden bewertet, 1,6 Millionen Mitarbeiter gaben ihre Stimme ab.

Dieses Jahr schafften es acht österreichische Unternehmen ins Ranking:

Kategorie multinational:

AbbVie auf Rang vier

Mars auf Rang sechs

SAS Institute auf Rang neun

EY auf Rang zehn

Amgen auf Rang 17

DHL Express auf Rang 18

Kategorie mittel (zwischen 50 und 500 Mitarbeiter):

Willhaben auf Rang 30

Kategorie klein (unter 50 Mitarbeiter):