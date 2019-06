Vampire im Büro

Vampire sagen nie, dass sie etwas nicht tun. Sie stimmen zu, machen es aber nicht und weisen jegliche Schuld von sich. Sie fragen auch nie, wenn sie etwas wollen. Sie jammern, schmollen oder lassen ihren Charme spielen – so lange, bis man nachgibt und es ihnen sowieso anbietet. Zurück bekommt man natürlich nichts, immerhin hat man es ja freiwillig angeboten. Und nie ist etwas ihre Schuld, sie sind praktisch immer das Opfer.

So beschreibt Eric Barker, der den Blog Barking Up the Wrong Tree betreibt, die Eigenschaften von passiv-aggressiven Menschen. Aber was unterscheidet sie von anderen?

Angepasste Menschen sind bestimmt, sie erklären, warum sie nicht helfen können und fragen, wenn sie etwas wollen.

Aggressive lehnen einfach ab und nehmen keine Rücksicht auf andere.

Passive geben klein bei und geben eher ihre Wünsche auf, als danach zu fragen.

Und dann gibt es passiv-aggressive Menschen. Mit ihnen muss man umgehen können, sonst lassen sie einen ausbluten. Nicht umsonst nennt der Psychologe Altert Bernstein sie „Vampire“. Aber was tun, wenn man nicht einfach weglaufen kann, weil die Vampire mit im Büro sitzen?