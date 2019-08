Böse Bewerbungsfragen: „Wie würden Sie einem Kind das Weltall erklären?“

Die Weiten des Weltalls hat auch der beste Astrophysiker noch nicht völlig verstanden. Was aber, wenn ein Kind Sie fragt, was sich hinter dem Himmel versteckt?

Der Personaler fragt: „Wie würden Sie einem Kind das Weltall erklären?“

Mögliche Antwort: „Wenn man auf den Himmel schaut und dort die Sonne oder den Mond sieht, ist alles was dazwischen oder darüber hinaus liegt, das Weltall.“

Klaus Niedl, Global HR Director bei Novomatic würde so eine Frage nicht stellen. Aber: „Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dieser Frage einerseits die Kreativität testen möchte und andererseits wissen möchte, wie gut jemand komplexe Themen in einfachen Worten erklären kann. Es gibt im Bewerbungsgespräch nicht falsch oder richtig, sondern es wird auf die Reaktion des Bewerbers geschaut und wie er an die Frage herangeht.“