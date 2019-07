Recruiten und chillen

Vor ein paar Jahren war die HR-Szene in Wien noch nicht so kreativ, Strand, Sonne, Fluss und Recruiting - also Arbeit - miteinander zu verbinden. Am Dienstag luden Cammio, Claudia Lorber, Firstbird, hokify, myVeeta, Prescreen und whatchado in der Strandbar Herrmann erstmalig zum „Recruiting am Fluss“ statt. Die sieben Unternehmen hatten sich zusammengetan, um den chilligsten Branchentreff der Stadt zu feiern.

Dabei wurde tatsächlich auch gearbeitet: Ins sieben Workshop u.a. zu den Themen Talent Relationship Management, zu den Erwartungen der Millennials an den Arbeitsmarkt, Social Media Recruiting oder Stelleninseratgestaltung.

Das eher spontan entstandene Format wurde von den Teilnehmern gut angenommen. Wiederholung im nächsten Sommer nicht ausgeschlossen.